Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Batman'ın Yunuslar köyünde 70 dönümlük alana böğürtlen ekimi yapan bir üretici, ilk ürününü Almanya'ya ihraç edecek.

Ağustos ayında hasadı yapılacak böğürtlenden 50 ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

"Tutmaz" dediler ancak rağbet büyük

Tesiste görev yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Ceylan, üreticilerin böğürtlenin veriminden memnun olduğunu söyledi.

"Böğürtlen, bu sene hem verim, hem de fiyat bakımından üreticileri memnun edecek. İki hafta içinde başlayacak böğürtlen hasadı ağustos sonuna kadar sürecek. Bu ürün istihdama da katkı sağlayacak. Böğürtleni yeni ektiğimizde birçok üretici 'tutmaz' demişti. Ancak çileğe alternatif olan ürün zamanla rağbet görmeye başladı."

3 milyon euroluk anlaşma

Ceylan, Almanya'daki bir firma ile yaptıkları görüşmede 3 milyon euroluk bir anlaşma yaptıklarından bahsetti.

"Bu yıl ürünümüzü Almanya'ya göndereceğiz. Gerekli bağlantıları yaptık. Böğürtlenin üretim maliyeti düşük, verimi ise yüksek. Organik asit, mineral bakımından zengin bir meyve. Özelikle bitkilerde bulunan flavanlar açısından zengin olan böğürtlen kansere karşı adeta kalkan görevi üstleniyor. Aşırı sıcaklara karşı bahçenin genelinde de file uygulamasını getirdik. Daha önce bölgede yetişmeyen birçok ürünün bu verimli topraklarda yetiştiğini bir yerde ispatladık."

Kaynak: DHA