Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, söz konusu dönemde Çin'den Rusya'ya, ABD'den İran'a, Avustralya'dan Vietnam'a toplam 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 7,5 aylık ihracatta 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,8 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde Batı Akdeniz'den yaklaşık 849 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

"En fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı"

Sektörel bazda incelendiğinde en fazla ihracat madencilik sektöründe gerçekleştirildi. Yılın 7,5 ayında madencilik sektöründen yaklaşık 304,5 milyon dolarlık ihracat yapılırken, sektörden ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Söz konusu dönemde bitkisel ürünler sektöründe yaklaşık 300 milyon dolarlık, hayvansal ürünler sektöründe 14 milyon dolarlık, ağaç ve orman mamulleri ürünleri sektöründe 91 milyon dolarlık, tarıma dayalı işlenmiş ürünler sektöründe 31 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 106 milyon dolarlık, sanayi mamulleri sektöründe de 187 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın 7,5 aylık döneminde en fazla ihracat yaklaşık 179 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artış gösterdi.

"Psikolojik sınırı aştık"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, ağustosun ilk yarısında birlik üzerinden yapılan ihracatın 1 milyar doları geride bıraktığını belirtti.

Bölge ihracatı açısından psikolojik sınırlardan birisi olan 1 milyar dolar rakamını geride bıraktıkları için mutlu, gelecek için de umutlu olduklarını aktaran Satıcı, "Dünyanın dört bir yanını karış karış gezerek, ihracat gerçekleştiren sektör temsilcilerimizi de elde edilen başarıdan dolayı kutlarım." diye konuştu.

Son 2 yılda hem küresel ekonomideki daralma hem de konjonktürel gelişmelerden dolayı bölgenin yıllık ihracatının 1,4 milyar dolar seviyelerinde bulunduğunu anımsatan Satıcı, ağustos ayında bölge ihracatında yüzde 21 artış yaşandığını dile getirdi.

Öncelikle bu ihracat artışını korumayı hedeflediklerini anlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda da 1,6 milyar dolar rakamını geride bırakarak, yaklaşık 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız. Her zaman olduğu gibi yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak, ithalatçı firmalarla görüşmeler gerçekleştireceğiz. İhracatçı firmalarımızı dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla bir araya getireceğiz."