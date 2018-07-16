Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yapılan ihracat 15 Temmuz itibarıyla 1 milyar doları aştı. Batı Akdeniz ihracatı, 1 milyar dolara geçen yıla kıyasla 25 gün önce ulaştı.

Bölgede yapılan ihracatta geçen yıl 9 Ağustos tarihi itibarıyla 1 milyar dolara ulaşılmıştı.

Batı Akdeniz bölgesinden yıl sonu itibarıyla 2 milyar dolar ve üzeri ihracat hedefleniyor.

"2 milyar dolar hedefine odaklancağız"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada önemli bir durak olarak gördükleri 1 milyar dolar ihracatı geride bırakmanın, ihracat ailesinde büyük bir mutluluk yaşattığını ve kendilerine moral verdiğini söyledi.

BAİB Başkanı Bahar, "Şimdi kısa sürede 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından bölgemizden yıl sonu itibarıyla 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeye odaklanacağız" dedi.

İhracatta 1 milyar doları geride bırakan Batı Akdeniz’de, yaş meyve sebze sektörü 285,3, maden sektörü 265, kimya sektörü 90,2, ağaç ve orman sektörü 77,9, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 54,3 milyon dolar ihracat yaptı.

En çok satış Çin'e

Bölge ihracatının 1 milyar dolara ulaştığı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler 141 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 75,5 milyon dolar ile Almanya, 66,8 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 45,2 milyon dolar ile Romanya, 45,1 milyon dolar ile Birleşik Devletler oldu.

Kaynak: İHA