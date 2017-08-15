Baskil kayısısındaki verim yüz güldürdü

Türkiye'nin kayısı üretiminde önemli illerinden Elazığ'da bu yıl kayısıda elde edilen yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada yıllık ortalama 3,3 milyon ton civarında yaş kayısı üretimi yapıldığını söyledi.

Türkiye'de geçen yıl 730 bin ton civarında yaş kayısı üretimi gerçekleştiğini ve bu üretimin 60 bin tonunun Elazığ'da gerçekleştiğini ifade eden Karahan, bu yıl ağaçlardaki yüksek verim nedeniyle rekoltede artış beklediklerini belirtti.

Karahan, 'Kayısı üretimi açısından özellikle TRB1 bölgesinde bir üretim söz konusu. Türkiye kayısı üretiminin yüzde 60'ını TRB1 bölgesinde bulunan Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerimizde gerçekleştirilmektedir. Bu bölge içerisinde ilimizin kayısı üretim payı yüzde 13,4 civarındadır.'' ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

''İlimizde kayısı üretimi en çok Baskil ilçemizin sahil şeridinde bulunan köylerde yapılıyor. Bu bölgede 98 bin dekar alanda 1 milyon civarında kayısı ağacımız mevcut. Uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman ilimizde 58-60 bin ton arasında bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl mevsimin iyi gitmesi, hatta bazı bölgelerde dolu yağışı olmasına rağmen bu yılki rekoltemiz uzun yıllar ortalamasının üzerindedir. Bu yıl 71 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz.''

Baskil kayısısına coğrafi işaret belgesi

Karahan, Baskil ilçesinin iklimi, toprak yapısı, rakımı gibi coğrafi özelliklerinin kayısının kalitesini olumlu yönde etkilediğini ve kendine has "tadı ve aroması" ile pazarda aranan bir ürün haline geldiğini vurguladı.

Baskil ilçesinde yetişen kayısının kendine has özelliklerinden ve kalitesinden dolayı literatürde "Baskil kayısısı" olarak da anılmaya başlandığını aktaran Karahan, şunları aktardı:

''Baskil kayısımız aroması, tadı ve kıvamıyla kendine has bir özelliğe sahip. Bununla ilgili paydaş kurumlarla coğrafi işaret belgesi çalışması yapacağız. Baskil kayısımızın hak ettiği değeri bulması, belki patentlenmesi ve coğrafi işaret belgesinin de alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlgili paydaşlarla öne çıkararak ve kalitesini de ortaya koyarak sadece Türkiye'de değil, Baskil kayısısı adıyla dünya sofralarında yer almasını sağlayacağız.''

Müşterinin tercihi Baskil kayısısı

İhracatçı firma yetkilisi Ahmet Kısak, başta Avrupa olmak dünyanın çeşitli ülkelerine yaş ve kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, ürün ihtiyaçlarını daha çok Baskil yöresinden karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Baskil kayısısına olan talebin her geçen yıl arttığını ifade eden Kısak, ''Baskil kayısılarının gerek gün kurusu ve gerekse islimli kayısıları birinci kalitedir. Tadı, rengi, iriliği ve organik olması dolayısıyla büyük bir beğeni toplamaktadır. Müşterilerimiz 'Baskil kayısısı var mı?' diye soruyor.'' dedi.

Üretici Yasir Tanrıkulu ise bu yıl kayısıda verimin bölge genelinde iyi olmasının üreticinin kazanması anlamına geldiğini belirterek, ''Bu yıl çok şükür yüksek verim aldık. Ürünlerimizi kazasız, belasız hasat edip satışa hazır hale getirdik. Fiyat biraz daha artarsa satmayı düşünüyoruz.'' diye konuştu.

Keban ilçesinde kayısı yetiştiriciliği yapan Hüseyin Taşkın da bu yıl ilçelerinde de kayısı ağaçlarındaki verimin çok yüksek olduğunu aktararak, kayısının bu yıl yüzlerini kara çıkartmadığını dile getirdi.