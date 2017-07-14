Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten TRT Haber'e önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne ekonominin geldiği noktayı TRT Haber’e değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 1 sene geçti. Hükümet, hain darbe girişiminin ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için büyük bir çaba sarf etti. Bunun için devletin zirvesi sık sık yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdi. Darbe girişimi ile bakışı değişen yabancı yatırımcının Türkiye algısını düzeltilmek için büyük bir mücadele verildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24 programına verdiği özel röportajda son 1 yılda alınan mesafeyi anlattı. TRT Haber muhabiri Abdulvahap Kartal'a konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonominin geldiği nokta ve yabancı yatırımcı algısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Hedef, demokrasiyi rayından çıkarmaktı"

Hain darbe girişiminin Türkiye'ye yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Mehmet Şimşek, “Hedef, Türkiye'nin demokrasisini rayından çıkarmaktı” dedi.

Darbe girişiminin, ekonomiye etkisini sınırlı tutmak için büyük mücadele verdiklerini anlatan Mehmet Şimşek bunda başarılı olduklarını açıkladı.

Türkiye hakkında oluşturulan olumsuz algı operasyonlarını bertaraf etmek için hain darbe girişiminden hemen sonra bütün küresel yatırımcılarla bir seri telekonferans gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, “Ardından ben ve diğer bakan arkadaşlarla Tokyo'dan Washington'a kadar her tarafa gittik. Türkiye’nin esas hikâyesinde bir değişiklik olmayacağını bu hain darbe girişiminden çok geçmeden Türkiye’nin toparlanacağını söyledik. Türkiye’nin hukuk devleti ilkesini pekiştireceğini, demokrasisinin daha da güçlendiğini, darbe girişiminden sonra reformlarla temellerini sağlamlaştıracağını söyledik” dedi.

"Haklı olduğumuz ortaya çıktı"

Yabancı yatırımcılara, Türkiye’nin son 15 yılda önemli yapısal reformlar gerçekleştirdiğini hatırlattıklarını belirten Şimşek, "Bu reformlar sayesinde Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklı olduğunu, kaygılanmayın geçici bir takım etkiler olabilir ama kalıcı bir tahribat olmayacak dedik. Haklı olduğumuz ortaya çıktı" diye konuştu.

Türkiye algısının hızla değiştiğini belirten Şimşek, “Yurtdışında FETÖ, bölücü terör örgütü ve diğer şer odaklarının yaptığı tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye küresel yatırımcı dönmeye başladı. Türkiye’ye fon akışı artmaya devam etti. Türkiye’nin yatırımcı algısı şimdi iyileşiyor” dedi.

"Referandumla Türkiye'nin istikrarı pekişti"

Türkiye’nin etrafında yaşanan jeopolitik gelişmeleri hatırlatan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunu belirtti. Referandumla birlikte Türkiye'nin siyasi istikrarının da pekiştiğini anlatan Şimşek, Türkiye’nin önü açık, zayıf hükümetler dönemi Türkiye için geride kaldığını söyledi.

Yapılan düzenlemelerle iş dünyasının önünün açıldığını belirten Şimşek, “Bir daha hiç kimse darbe girişiminde bulunamaz. Çünkü darbe olmaması için gerekli reformları yaptık, milletimiz de kendi geleceğine sahip çıktı" dedi.