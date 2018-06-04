Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten enflasyon tahmini

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek'e göre, enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor.

"Politika setimiz daha da güçlenecek"

Mehmet Şimşek, Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisinin 4 puandan yüksek olduğundan bahsetti.

"Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek.

1/3 Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile #petrol ve #kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor.



Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu.



Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Haziran 2018

"Enflasyonda düşüş eğilimi başlayacak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ekonomide dengelenme eğiliminin başladığını, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözleneceğini de sözlerine ekledi.

"Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak. Enflasyon ve cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyecektir."

Kaynak: TRT Haber