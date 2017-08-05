Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye yeni bir çıkışın eşiğinde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mazıdağı ilçesine geçerek, yapımı süren Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'ni ziyaret etti.

2018 yılı ortasında üretime başlaması planlanan tesis ile ilgili Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'den bilgi alan Şimşek, üretim sahasını gezdi.

Şimşek, "Bu 1,1 milyar dolarlık yatırım özel sektör tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Cumhuriyet tarihimizde yapılmış en büyük yatırımdır. Bu yatırımın en önemli özelliği de orta ve uzun vadede gerek ithalatı 600 milyon doların üzerinde azaltarak gerekse ihracat potansiyeli olarak belki de yıllık 1 milyar dolar Türkiye'nin dış ticaret açığını potansiyel olarak azaltabilecek bir proje." ifadelerini kullandı.

"Bölgede istihdam imkanı doğacak"

Yatırımın Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapılıyor olmasının önemine değinen Şimşek, diğer önemli bir hususun da Küre ilçesinden, Türkiye'nin batısından hammaddenin burada işlenerek bütün dünyaya buradan satılacak olması olduğunu dile getirdi.

Şimşek, bölgenin istihdama, heyecana, gelecek açısından umuda ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bu projenin bütün bunları içerdiğini aktardı.

"Türkiye yeni bir çıkışın eşliğinde"

Bu ölçekte bu büyüklükte hatta dünya ölçeğinde entegre bir tesisin görülmesi, takdir edilmesi ve önünün açılması gerektiğini bildiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Türkiye yeni bir çıkışın eşliğinde. Zor bir dönem geçirdik. Son bir kaç yıl Türkiye için çok zor oldu. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Ona rağmen Türkiye temelleri sağlam olduğu için bu şoklara karşı büyük direnç gösterdi. Ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin geleceği bu yatırımlardır. Yatırım olmadan kalıcı refah olmaz. Onun için biz daha çok üreteceğiz, istihdam edeceğiz, ihracat yapacağız. Türkiye'nin çıkış formülü budur. Bu nedenle biz ihracata, yatırımlara, istihdama bir seferberlik anlayışıyla gerçekten çok güçlü destekler veriyoruz. Gereken reformları yaptık, yapıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın liderliğinde hükümet olarak biz sürekli bir şekilde, 'Türkiye ekonomisini nasıl dirençli bir hale getirir, sahada mikro düzeyde önemli projelere nasıl ön açarız, gereken desteği veririz, vatandaşımızın sorunlarını nasıl çözeriz?' diye çalışıyoruz, çabalıyoruz."

"Terörün hedefi ülkemizin barış ve kardeşliğidir"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bölgede terör örgütünün yatırımları engellemeye yönelik saldırılarına değinerek, "Terör örgütün derdi buradaki kardeşimin hak ve özgürlüğü, demokrasi standartları olsa zaten terörün tamamen durmuş olması lazımdı. Terör örgütün derdi hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük olsaydı o zaman silahların çoktan betona gömülmüş olması gerekirdi. Bunu yapmadılar tam aksine istismar ettiler ve dışarısı da bunu kullanıyor. Bunu herkes biliyor. Terörün hedefi vatandaşımızın huzuru, ülkemizin barış ve kardeşliğidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çeken Şimşek, "Bu kararlılık devam edecek. Biz vatandaşımızı ayrı, terör örgütünü, terörizmi ayrı tutuyoruz. Terör dünyanın belası ve bir insanlık suçu. Onun için terörle en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." dedi.