Başbakan Yardımcısı Şimşek: Kararlılığın meyvelerini almaya başladık

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun ocakta yıllık yüzde 10,35 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, bu rakamın geçen yılki enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşük olduğunu bildirdi.

Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterilen kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarının altını çizerek, enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarını artıracaklarını ve gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"En son Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır. Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı. Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımızın bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz. Bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin kademeli olarak azalacağını tahmin etmekteyiz."

AA