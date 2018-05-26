Başbakan Yardımcısı Şimşek: Gümrük Birliği çabaları sonuç verecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Ekonomide Yılın İş İnsanları 2018" ödül töreninde konuştu.

Mehmet Şimşek'e göre kurda görülen dalgalanmanın arka planında makroekonomik dengelerle ilgili endişeler yatıyor.

"Aslında Türkiye'nin çok güçlü tarafları var fakat bardak yarı dolu olduğu için boş kısmına odaklanılıyor. Zaman zaman burada risklerin gerçekten çok aşırı bir şekilde fiyatlandığını görüyoruz."

"Gümrük Birliği her iki tarafın menfaatine"

Ekonomide global arka planın değiştiğinden bahseden Şimşek, Türkiye'nin de gelişen makro şartlara hızla uyum sağlayarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapıcı ilişkilerinin canlanmaya başladığını sözlerine ekledi.

"Genel anlamda Gümrük Birliği'nin tekrar seçim sonrasında güncellenmesine ilişkin çabaların sonuç vereceğine inanıyorum. Çünkü her iki tarafın da menfaatine olan bir konu."

"Enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) aldığı kararın öneminden de bahseden Şimşek şöyle konuştu:

"Finansal koşullarda yakın dönemde yaşanan sıkılaşma gecikmeli de olsa enflasyonun kontrol altına alınmasına ve cari açığın daraltılmasına yardımcı olur ama para politikasının güçlü bir şekilde makroihtiyati tedbirlerle desteklenmesi gerektiği ortada."

"Dövizle borçlanmalara ciddi bir sınırlama geldi"

Mehmet Şimşek, hükümetin mortgage ve hanehalkının dövizle borçlanması konusundaki düzenlemeler gibi makroihtiyati tedbirleri çok önceden aldığını söyledi.

"Yakın dönemde de aslında önemli tedbirler aldık. Biz kur riskini yönetebilenlerin, doğal olarak hedge edebilenlerin ya da finansal olarak hedge etme imkanı olanların kur riskini bir anlamda taşımalarını tercih ediyoruz. Bu nedenle mayıs ayından itibaren ihracatçı değillerse ve eğer yatırım amaçlı makine teçhizatı almayacaklarsa leasing kanalından veya devletle kamu özel iş birliği (PPP) kapsamında bir iş yapmayacaklarsa o zaman dövizle borçlanmalarına çok ciddi bir sınırlama getirdik. Büyüklere ilişkin de çalışmamız daha rafine şekilde yapılıyor."

"Düzenlemeler ve çalışmalar hazır"

"Bu, aslında Türkiye'nin kırılganlığını çok ciddi bir şekilde azaltacak önemli bir makroihtiyati reformdur." diyen Şimşek şunları ekledi:

"Dolayısıyla benim makroihtiyati düzenlemelerle para politikasının desteklenmesi gerekirden kastım bu ve buna benzer önümüzdeki dönemde (yapılacak) düzenlemeler.... Aslında o düzenlemelere ilişkin çalışmalarımız da hazır."

"Türkiye çok güçlü bir duruş sergiledi"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, maliye politikasının Türkiye'nin en güçlü tarafı olduğunu anlattı.

"Son 15 yılda Türkiye, hemen hemen 1,5 senede bir referandum yaptı, seçim yaptı ama bütün bu seçimlere rağmen Türkiye, kamu maliyesinde çok güçlü bir duruş sergiledi. Geçen sene dahil devletin genel açığı yüzde 1,9 oldu. Ortalama gelişmekte olan ülkede bu rakam yüzde 4,4. Dolayısıyla bunun devamı çok önemli."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, vatandaşların toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 18 olduğunu, bu rakamın dünyada ortalama yüzde 56 olduğunu söyledi.

"Servette bir gerileme yok"

Son yıllarda hükümetin aldığı makroihtiyati tedbirlerle hanehalkının pek çok ekonomik gelişmeye karşı koruma altına alındığını anlatan Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önemli bir konu bu... Ekonominin bundan sonraki gidişatını belirleyecek. Aslında hanehalkı korumaya alınmış. Çünkü değişken faizle borçlanamıyor. Dolayısıyla faiz şokundan geçmiş yükümlülükleri etkilenmiyor. Dövizle borçlanamadığı için kur şokundan etkilenmiyor doğrudan doğruya... Dolayısıyla servette bir gerileme yok. Tam aksine 102 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabı olduğu için hanehalkının ve ciddi bir şekilde, bazı tahminlere göre, 200 milyar dolar civarında bir altın birikimi olduğu için hanehalkının servetinde bir erime bu anlamda yok. Dolayısıyla bu anlamda toparlanma güçlü olmaya devam eder."

"İrade var, imkan da doğacak"

Türkiye'ye yöneltilen tehdit algısının değişmesiyle birlikte ülkede hukuk devleti ilkesiyle ilgili kaygıların da giderileceğini söyleyen Şimşek, "İrade var, bunun için imkan da doğacaktır. Onun için günübirlik bakarsanız olaylara, büyük resmi yakalamak zordur. Orta, uzun vadeli bakmak lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA