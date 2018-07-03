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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirttti.

Şimşek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini açıkladı.

 


 

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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