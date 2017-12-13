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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon tekrar düşüş trendine girecektir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Meclis Genel Kurulu'nda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Alınan tedbirler sayesinde yılın ilk çeyreğinde enflasyondaki düşüş trendinin hızlanacağını belirten Mehmet Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyon bu sene gerçekten özellikle liranın değer kaybı petrol fiyatlarındaki artış ve önemli ölçüde de gıda fiyatlarındaki katılıktan dolayı çift haneye çıkmıştır. Enflasyon sorununu biz önemsiyoruz. Enflasyonla mücadele enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hükumet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzdeki dönemde inanıyoruz ki liradan göreceli bir istikrar gıda komitesinin çabaları Merkez Bankamızın çabaları sayesinde enflasyon tekrar düşüş trendine girecektir ve bu düşüş trendinin aralıktan başlayıp yılın ilk çeyreğinde hızlanmasını bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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