  • 10 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.666
    EURO 4.324
  • BIST 103530.52
    ALTIN 152.091
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Şimşek ABD'ye gitti

Başbakan Yardımcısı Şimşek ABD'ye gitti

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, 11-15 Ekim'de ABD'de düzenlenecek Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Şimşek ABDye gitti

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 11-15 Ekim'de ABD'de düzenlenecek Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda, Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a hareket etti.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, 11-15 Ekim'de her yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda, Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek, söz konusu toplantılar kapsamında, 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları Toplantısına da iştirak edecek.

ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapacak olan Şimşek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Şimşek, ABD temasları süresince ayrıca bir dizi yatırımcı toplantılarına da katılacak.

Etiketler: Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanlığı, abd, Hazine Müsteşarlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER