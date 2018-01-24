Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Türkiye'nin ekonomisinin ve demokrasisinin önü açıktır

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye artık büyüyemeyecek, bunalıma girecek diye hikayeler oluştu, ama hepsi boş çıktı. Geçen sene Türkiye çok güçlü bir performans gösterdi. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülke var. 28 ülkede 1.9 milyon kişi iş sahibi olurken, Türkiye tek başına 1.3 milyon istihdam oluşturdu. Küresel krizden sonra Türkiye 8.5 milyon kişiye iş buldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Küresel krizden sonra Türkiye 8.5 milyon kişiye iş buldu. pic.twitter.com/TZO8DNvc5A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

-Terörle mücadele etmek zorundasınız, bunun için OHAL gerekiyor. Türkiye'nin ekonomisinin ve demokrasisinin önü açıktır, yoluna güçlü şekilde devam edecektir.

-Geçen sene dedik ki tedbirler alacağız, savunma sanayisini güçlenmek için alacağız. Biz ülke savunmasını önceliklendiriyoruz. Ekonomik büyüme için önce güvenlik ve refah lazım. Geçen sene daha uzun süreli operasyonlar yaptı Türkiye. Türkiye'nin bütçesi de sağlam bilançosu da sağlam. Türkiye'nin mali alanı vardır, milli savunmanın bütçesini de güçlendirdik, ekipmanların çoğu yerlidir. Türkiye her alanda giderek güçleniyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Milli Savunmanın bütçesini önemli ölçüde güçlendirdik. Sahada kullanılan sistemlerin hemen hemen büyük kısmı da yerli üretim. pic.twitter.com/rkBxeG3l6v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

-Türkiye'nin borç ödeme kabiliyeti ve iradesi çok güçlü. Türkiye'ye ilişkin çok hızlı karar veriliyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde doğru politikalarla Türkiye'nin büyüme performansını yükselteceğiz, bölgemizde istikrar sorunu tabii bize de yansıyor. Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunları bozacaktır.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Biz Türkiye'nin dayanıklılığını arttırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin büyüme performansını yüksek tutacağız. pic.twitter.com/weXbc7OPqi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

-Türkiye, Suriye'de kalıcı barış için mücadele veriyor.

-En önemlisi Türkiye'de çok güçlü siyasi istikrar var.

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