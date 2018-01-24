Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Türkiye, BM'nin normlarına uygun şekilde gereğini yapıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için meşru bir müdahale yaptığını söyledi.

Şimşek, "Türkiye'nin sorunu terör örgütleriyle maalesef Suriye, devlet hüviyetini kaybetmiş bir ülke ve burada birçok terör örgütü hakimiyet alanları oluşturmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye kendi ulusal güvenliği için terör tehdidini bertaraf etmek için mecbur kalmış terörle kararlı bir duruş sergileyerek gerekeni yapıyor, Suriye'de kalıcı barış için mücadele veriyor. Türkiye’nin ne Suriye’nin topraklarında gözü var ne de Kürt kardeşlerimizle bir sorun var. Dolayısıyla Türkiye gerekeni yapıyor bu zaten meşru bir müdafaa Birleşmiş Milletler'in de normlarına uygun." dedi.

"Türkiye'nin bütçesi de sağlam bilançosu da sağlam"

Ülke savunmasının her şeyin başında geldiğini söyleyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene dedik ki tedbirler alacağız, savunma sanayisini güçlenmek için alacağız. Biz ülke savunmasını önceliklendiriyoruz. Ekonomik büyüme için refah için istihdam ve yatırımlar için önce güvenlik lazım güvenlik olmazsa olmazdır bizim bütçemizde çok güçlü bir mali alan var. Bu türden sınırlı ölçekteki operasyonlar için yeterli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin bütçesi de sağlam bilançosu da sağlam. Tabii ki mesele vatansa bunların hepsi teferruat, Türkiye'nin mali alanı vardır, milli savunmanın bütçesini de güçlendirdik, ekipmanların çoğu yerlidir. Türkiye her alanda giderek güçleniyor."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Milli Savunmanın bütçesini önemli ölçüde güçlendirdik. Sahada kullanılan sistemlerin hemen hemen büyük kısmı da yerli üretim. pic.twitter.com/rkBxeG3l6v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

"Türkiye'nin ekonomisinin ve demokrasisinin önü açıktır"

Türkiye'nin altyapısını 2000'li yılların ortalarından itibaren reformlarla güçlendirdiklerini vurgulayan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık büyüyemeyecek, bunalıma girecek diye hikayeler oluştu, ama hepsi boş çıktı. Geçen sene Türkiye çok güçlü bir performans gösterdi. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülke var. 28 ülkede 1.9 milyon kişi iş sahibi olurken, Türkiye tek başına 1.3 milyon istihdam oluşturdu. Küresel krizden sonra Türkiye 8.5 milyon kişiye iş buldu. Türkiye'nin ekonomisinin ve demokrasisinin önü açıktır, yoluna güçlü şekilde devam edecektir."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Küresel krizden sonra Türkiye 8.5 milyon kişiye iş buldu. pic.twitter.com/TZO8DNvc5A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

Türkiye'nin borç ödeme kabiliyetinin ve iradesinin çok güçlü olduğunu söyleyen Şimşek, "Türkiye'ye ilişkin çok hızlı karar veriliyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde doğru politikalarla Türkiye'nin büyüme performansını yükselteceğiz, bölgemizde istikrar sorunu tabii bize de yansıyor. Ancak Türkiye'de çok güçlü siyasi istikrar var, Türkiye Ortadoğu'da oynanan oyunları bozacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Biz Türkiye'nin dayanıklılığını arttırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin büyüme performansını yüksek tutacağız. pic.twitter.com/weXbc7OPqi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

Şimşek Davos'ta yaptığı temaslarda Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin de çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber