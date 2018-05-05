Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: İç ve dış şoklara rağmen Türkiye yüzde 5,8 büyüdü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışında konuşma yaptı.

Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Şimşek, “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım.” dedi.

Şimşek, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimini anımsatarak, dünyanın bunu anlamakta zorluk çektiğini, çünkü eşi benzeri bir durumun dünyada olmadığını, FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin hukuk devleti ve demokrasi için elzem olduğunu söyledi.

"Son 15 yıldaki iç ve dış şokları saymaya kalksam 1 saatimi alır"

Türkiye’nin yanı başında devlet niteliğini kaybeden ülkeler olduğunu hatırlatan Şimşek, Türkiye’nin terörle mücadele için OHAL gibi yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumların kalitesini, Türkiye’nin demokratik standartlarını, hukuk devleti ilkesini, genel anlamda Türkiye’nin gidişatına ilişkin soru işaretlerini, arka planı, terör örgütleri ve Türkiye’ye yönelik tehditleri anlamadan yüzeysel olarak bakarsanız tabii ki dersiniz ki iyi gitmiyor, Türkiye’de kurumların kalitesi geriliyor, tökezliyor diyebiliriz. Ama gerçek farklı. Gerçek şu Türkiye geçici olarak tedbirler almak zorunda kaldı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye’de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek. Çünkü terör örgütleriyle mücadelede başarı var. Tehdit azaldığı ölçüde Türkiye hızlı şekilde normalleşecek. Dolayısıyla Türkiye’nin önü açık.”

Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Şimşek, “Son 15 yıldaki iç ve dış şokları saymaya kalksam 1 saatimi alır. Bu kadar iç ve dış şoka rağmen Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5,8 büyüdü.” diye konuştu.

"Köklü reformlarla Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir"

Şimşek, Türkiye’nin yakın dönemde yaşadığı travmaların etkisi ile Türkiye algısındaki bozulmanın varlık fiyatlamalarına yansıdığını belirterek, “Bu algıyı düzeltmenin yolu, Türkiye’nin gerçekliğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor ve Türkiye’nin gerçekliğini daha da iyileştirmesi gerekiyor.” dedi.

Şimşek, Türkiye’nin daha çok reform yapması gerektiğini aktardı.

“Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000’li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir.”

Kaynak: AA