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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkisini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, harekatın ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapan Şimşek, "Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir safhada ve Suriye'ye yönelik dar kapsamlı operasyonu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türkiye kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım atıyor, bir maceraya girmiyor" dedi.

Operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını, yatırımcının rahat olmasını söyleyen Şimşek, "Bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" diye konuştu.

Etiketler: Mehmet Şimşek, başbakan yardımcısı
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