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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Davos'a gitti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos'ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) Türkiye'yi temsilen katılmak üzere beraberindeki heyetle İsviçre'ye gitti.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Davosa gitti

Şimşek, "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenlenen forumun, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması", "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme", "Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le Sohbet" başlıklı oturumlarında konuşma yapacak.

Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorunun tartışılacağı forumda küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazırlanmak konuları ele alınacak.

20 Ocak'a kadar sürecek foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Etiketler: Mehmet Şimşek, davos
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