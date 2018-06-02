Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Cari açık yılın ikinci yarısında düşecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cari açık ve enflasyonun geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, "Öncü göstergeler ekonomide yeniden dengelemenin başladığını gösteriyor. Cari açık ile enflasyon yılın ikinci yarısında aşağı yönlü bir trende girecek. Politika setimizi güçlendiriyoruz. Felaket tellalları üzülecek ama dış talebin etkisiyle büyüme devam edecek. Türkiye yine başaracak." mesajını paylaştı.

Öncü göstergeler ekonomide yeniden dengelemenin başladığını gösteriyor. Cari açık & enflasyon yılın II. yarısında aşağı yönlü bir trende girecek.



Politika setimizi güçlendiriyoruz. Felaket tellalları üzülecek ama dış talebin etkisiyle büyüme devam edecek! Türkiye yine başaracak. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 1 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber