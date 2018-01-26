Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 2018'de ekonomi geçen yıla göre çok daha parlak geçecek

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 100'den fazla yerli ve yabancı iş adamına Türk ekonomisini anlattı.

Şimşek, katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, yabancı iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin başka bir ülkede yaşanması halinde ekonominin buhran yaşayacağını vurgulayan Şimşek, darbe girişimine rağmen Türk ekonomisinin 2017'de büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin, geçen yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü ve 1,3 milyon kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, bu oranların Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üzerinde olduğuna işaret etti.

Türk ekonomisinin geçen yıl elde ettiği başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Şimşek, "Gerçekten çok sıkı çalıştık ve bu sonuçları almak için tam zamanında doğru politikalar geliştirdik. Türkiye (darbe girişimine rağmen) geri döndü ve Türkiye güçlü." dedi.

"2018 daha parlak geçecek"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB ülkelerinin ekonomilerindeki olumlu işaretler, Rusya ile Türkiye arasındaki özellikle enerji alanında imzalanan ikili anlaşmalar ve Türk turizminin tekrar eski günlerine dönmeye başlaması gibi nedenlerden dolayı 2018'in Türk ekonomisi açısından geçen yıla göre çok daha parlak geçeceğini söyledi.

Şimşek, ayrıca Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyaya örnek olduğunu ve şimdiye kadar 30 milyar dolardan fazla para harcadıklarını sözlerine ekledi.

"Türk ekonomisi dimdik ayakta"

Ekonomi Bakanı Zeybekci de FETÖ'nün başarısız darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'ye yapılan tüm saldırılara rağmen Türk ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

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Zeybekci, iş adamlarına Türkiye'deki yapısal reformlar, teşvikler ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Yarın sona erecek Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yapacak. ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti.

Kaynak: AA