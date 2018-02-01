Başbakan Yardımcısı Akdağ: Şirket kurmak kolaylaşıyor

Başbakan Yardımcısı Akdağ, TRT Haber canlı yayınında Aysun Torun'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akdağ, "2016'dan bu yana bir Başbakan Yardımcısının koordinasyonunda yürüyen yatırım ortamını iyileştirme kurulu var. Şu anda bu meseleden hükümetimiz adına ben sorumluyum. Her yıl iş ortamını biraz daha nasıl kolaylaştırırız, süreçleri, gereksiz maliyetleri nasıl düzeltiriz bunun üstünde çalışıyoruz." dedi.

Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi geliyor

Bizi ileriye götürebilecek bir paket hazırladık

Akdağ, "Uluslararası örgütler, Dünya Bankası bu arada bu aşamada çeşitli sıralamalar yapıyor. Türkiye 2008'den bu yana 60. sıra civarında. En az 25-30 sıra bizi ileriye götürebilecek bir paket hazırladık. Hep bahsettiğimiz 93 maddenin önemli bir kısmı icra-iflas kanunuyla ilgili olan, diğeri de Türk Ticaret Kanunu'ndan belediyeler Kanunu gibi birçok kanunla ilgili olan maddeler. 15 senelik tecrübe şunu gösteriyor. Davalar 6 sene 8 sene sürüyor ve davaların büyük çoğunluğunda aslında borçlu şirketler de alacaklı şirketler de bir faydayla çıkamıyorlar. Onun için uzun bir müddettir Adalet Bakanlığımız işin uzmanlarıyla, üniversite hocalarıyla birlikte yeni bir kanun hazırlıyor. Bu anlamda icra-iflas sistemini kaldırıyoruz, konkordato olarak bilinen sistemi bir araya getiriyoruz. Yeni bir kurtarma anlaşması kanunu hazırlamış oluyoruz. İsviçre'nin modelinden bile daha iyi orjinal bir Türk modeli oluşturuyoruz. Sürelere tahdit getiriyoruz. Borçlu bir şirket ben artık borcumu ödeyemeyecek duruma geliyorum dediği zaman iş başlıyor ve söylediğim gibi 6-8 sene sürüyordu. Şimdi bunu 23 ayla tahdit ediyoruz. Bilirkişilere, mahkemelere, bütün sürece belli bir süre tahditleri koyarak 2 yıldan daha az bir zamanda bunun tamamlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: [İflas-İcrada Yeni Dönem] Borçluyu kurtaran ama alacaklıyı koruyan yepyeni bir sistem getirmiş olacağız.https://t.co/KGT0v5N8PB pic.twitter.com/1VD7Pnv79u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

Borçluyu kurtaran ama alacaklıyı da koruyan yeni bir sistem getirileceğini vurgulayan Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü;

Eskiden borç batağına tam battığınızı ispat ederseniz iflas erteleme için başvuruyordunuz. Şimdi riskinizi gösterebiliyorsanız mahkemeye borç batağına batmadan da bu işlemleri başlatabiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü zaten borç batağına batan bir daha oradan kurtulamıyor. Onun dışında alacaklılar ile borçluların bir masanın etrafına oturup anlaşmalarına imkan getiren yeni düzenlemeler yapıyoruz. Alacaklıların belli bir oranı aralarında anlaşmışlarsa borçlu ile de tabi konuşarak, iflasa doğru gitmeden daha kısa bir süreçte işleri bitirme imkanı getiriyoruz. Borçluyu kurtaran ama alacaklıyı koruyan yep yeni bir sistem getirmiş oluyoruz. Piyasa bundan çok umutlu. Uluslararası örgütler yapılan taslağın çok iyi bir taslak olduğudna hemfikirler öyle umut ediyorum ki şubat ayı içinde bu taslak bitecek.

Şirket kurmak kolaylaşacak

Şu anda şirket kurmada 7 aşamada işlem yapılması gerektiğini dile getiren Akdağ, "Bunların hepsini kaldırıyoruz." dedi. Bakan Akdağ, "Ticaret Sicil Müdürlüklerine giderek yarım güç içerisinde şirketi kurabileceksiniz. SGK'ya mesela şirketi kurma aşamasında bizzat gidip şirketi kaydettiriyordunuz. Şimdi ise elektronik ortamda Ticaret Sicil Müdürlüğüne doğrudan doğruya siz şirketinizi kurduğunuz anda, sigorta kaydınız yapılacak. 7 aşamalık işi tek aşamada halledip yarım gün içinde şirket kurabileceksiniz. Şirket kurmak çok daha kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

"Bürokrasinin hantallığı yatırımcıyı bezdiriyor"

Bürokrasinin hantanlığı ve dolanbaçlı hali yatırımcıyı bezdirdiğini vurgulayan Akdağ, "Örneğin elektrik bağlatacaksınız ve kazı izni almanı gerekiyor. Belediyeye gitmeden bunu halledemiyorsunuz. Halbuki elektrik şirketine başvurduğunuzda bu işin yapılması lazım. Mevcut mevzuat diyor ki bunu elektrik şirketi de alabilir siz de alabilirsiniz. Pratiğe bakıyoruz, hemen hemen her vakada siz belediyeye gitmeden bu iş çözülmüyor. Niye? Çünkü iki yol da açık. Şimdi biz diyoruz ki yolun birini kapatıyoruz. Belediyeye vatandaşın gitmesine gerek yok. Şirket bunu halletmek zorunda. Şirkete de belli bir zaman veriyoruz. Diyoruz ki bu izni sen alacaksın ve alacağın süre de şu kadardır. " değerlendirmesinde bulundu.

Akdağ, e-belediye diye bir sistem kuruyoruz. İçişleri bakanlığımız bir sistem kuracak, velediyeleri aşağı yukarı iki milyarlık bir yükten kurtarıyoruz ve belediyeler e-belediye sistemi ile vatandaşın işini görebilecek. Bütün bunlar gereksiz işlemleri prosedürleri azaltan, maliyetleri düşüren işler. Türkiye'de iş yapmayı kolaylaştıran bir reform paketiyle hükümetimiz kamuoyunun karşısına çıkmış oluyor. Uygulamaların bir kısmını başlattık, kanun değişikliklerini inşallah şubat ayı içerisinde bitireceğiz." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı

"Afrin operasyonuyla harekatın asıl amacı terörist grupların Türkiye'yi tehdidini sonlandırmak." ifadesini kullanan Akdağ, şunları kaydetti:

Bölgedeki vatandaşlarımız terörist grupları tarafından roketli saldırılara maruz kaldılar. Buna rağmen inançları çok yüksekti. Bu meselenin haklılığını bölgede herkes biliyor. Vatandaşlarımızda yüksek bir moral ve ordusuna, hükümetine büyük bir güven gördüm. Harekatın asıl amacı terörist grupların Türkiye'yi tehdidini sonlandırmak. Nerede? Kendi inlerinde. Elbetteki bu tehditlere karşı Türkiye Uluslararası hukuktan doğan bu hakkını kullanacaktı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: [Zeytin Dalı Harekatı] Kendi güvenliğimizi sağlayana kadar, bölgeyi Suriyeli kardeşlerimizin terörist baskısı görmeden rahatça yaşayabileceği duruma getirinceye kadar bu operasyon devam edecektir.https://t.co/KGT0v5N8PB pic.twitter.com/KKtTKrppPS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

Bir terörst grubun kendi başına yapabileceğinden daha fazlasını yapmışlar çünkü destek alıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bu zalimleri alt edecek aşamadadır.

İhtiyaç olduğu kadar devam edecek. Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimizin terörist gruplardan herhangi bir baskı görmeden rahatça yaşayabileceği duruma getirinceye kadar operasyon devam edecektir.

Sürekli olarak ABD ile Rusya ile sahadaki diğer güçlerle görüşmeler yapılyor. ABD bizim çok eskiden beri müttefikimiz, stratejik ortağımız. ABD'nin Türkiye'yi iyi anlaması ve kafa karışıklığını sonlandırması gerekiyor.

Kısa vadede bunu beklemiyoruz ama bu göçün olabileceği ihtimaline binayen senaryolarımızı AFAD ile hazırladık. Gerek Fırat Kalkanı bölgesinde gerek İdlib'de, gerekse hemen sınırımızın içinde belli alanlar belirledik. AFAD bu hususlarda dünyanın belkide en tecrübeli ekiplerine sahip. Bu ihtimale karşı da hazırlıklarımızı yapmış durumdayız.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: (Suriye'den) Göç ihtimaline karşı tüm senaryolarımız hazır.https://t.co/KGT0v5N8PB pic.twitter.com/rGLAGRq6Tt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

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