Bankaların faiz geliri arttı

Bankacılık sektörü bu yılın ocak-ağustos döneminde 33,3 milyar lira net kar rakamına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde bankaların elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,7 arttı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 126,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2017'nin aynı döneminde 156,6 milyar liraya yükseldi.

Bankaların yılın 8 ayında kredilerden aldığı faiz geliri ise 127 milyar lirayı aştı. Söz konusu gelirin 30,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,9 milyar lirası kredi kartlarından, 18,8 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 71,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Sektörün toplam faiz gideri ise bu yılın ocak-ağustos döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 67,8 milyar liradan 83,6 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 19,9 artışla 58,4 milyar liraya ulaştı. Böylece bankaların net faiz geliri yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 73 milyar lirayı aştı.

Kredilerden alınan ücret ve komisyon 5,5 milyar liraya dayandı

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 artarak 36,1 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,9 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 5,4 milyar lira oldu.

Ağustos sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 2,6 milyar lira, nakdi olmayan krediler üzerinden alınanların tutarı da 2,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 2017'nin 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 18 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 50,5 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 778 milyon lira, diğer faiz dışı gelirler 10,1 milyar lira, alınan kar payları da 1,6 milyar lira oldu.

Faiz gelirlerinin 10'da 1'i personel gideri

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri bu yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artarak 48,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 33 oldu. Söz konusu gider, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 9,3 artarak 16,1 milyar liraya yükseldi. Böylece personel giderleri bankaların toplam faiz gelirlerinin yüzde 10,3'üne karşılık geldi.

Ağustos sonu itibarıyla verilen ücret ve komisyonların tutarı 4,8 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 17,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bu yılın 8 ayında 33 milyar 280 milyon lira net dönem karı elde ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artışa işaret etti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde bankalar 26 milyar 550 milyon lira net kar sağlamıştı.