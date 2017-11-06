Bankalardan turizme 61,4 milyar liralık destek

2016'nın eylül ayı sonunda 49 milyar 771 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı, 30 Eylül 2017 itibarıyla 61 milyar 353 milyon liraya yükseldi.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerdeki artış, yıllık bazda yüzde 23,3 olarak kayıtlara geçti. Son 5 yıllık dönemde ise turizm kredilerindeki artış yüzde 282 oldu. Bu arada, kredi hacmi Eylül 2012'de 16,1 miyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 24 milyar 369 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u yaklaşık 17 milyar 603 milyon lira ile Antalya, 4 milyar 741 milyon lira ile Ankara, 2 milyar 594 milyon lira ile Muğla ve 1 milyar 109 milyon lira ile İzmir takip etti.

Turizm kredilerinde en fazla artış Hakkari'de

Son bir yıllık dönemde turizm sektöründe kullanılan kredilerde en fazla artış yüzde 494,5 ile Hakkari'de yaşandı. Hakkari'yi, yüzde 163,2 artışla Kilis, yüzde 143,8 artışla Rize, yüzde 140,9 artışla Adıyaman takip etti.

"Turizm ülkemiz ve bankamız için öncelikli sektör"

Ziraat Bankası Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanı Battal Arslan, "Bugüne kadar sektöre 4 milyar dolar civarında finansman sağladık. Ülkemizin cari açığının azalmasına katkı sağlayan, yüksek istihdam yaratan ve yerli ham madde kullanımının maksimum düzeyde olduğu, ülkemiz ve bankamız açısından öncelikli sektör olan turizm sektörüne Ziraat Bankası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de özel önem verip destekleyeceğimizi ifade ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA