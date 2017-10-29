Bankalardan KOBİ'lere dev destek

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 490,3 milyar lira oldu.

Türk bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor.

Banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

"KOBİ'lere kullandırdığımız nakdi kredi 40 milyar TL"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, resmi KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırılan KOBİ kredilerinin Garanti'nin toplam kredi portföyü içindeki payının yüzde 30 olduğunu kaydederek,"Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak küçük işletme ve mikro segmentte hizmet verdiğimiz 1,5 milyon müşterimiz bulunuyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak işkolu rakamlarımıza baktığımızda ise Ağustos 2017 itibarıyla TL nakit kredilerimiz yüzde 22 büyüme gösterdi." dedi.

"Kredilerimizin yarısına yakınını KOBİ'lere kullandırdık"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB olarak bu yılın ilk 6 ayında toplam 60 milyar TL'lik kredilerinin yarıya yakınını Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gördükleri KOBİ'lere kullandırdıklarını belirtti.

"KOBİ kredi hacmimiz 3,6 milyar TL"

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, KOBİ'lere yönelik farklı alanlarda birçok çalışmalarının bulunduğunu, bu yıl hazine destekli KGF ürünü olan Portföy Garanti Sistemi'nin (PGS) KOBİ'ler tarafından ciddi anlamda ilgi gördüğünü belirtti.

Altundağ, "2017 yılı dokuz aylık KOBİ kredi hacmi 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar bu kredi hacminin 5 milyar TL tutarına erişmesi hedeflenmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA