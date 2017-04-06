Bankalardaki toplam mevduat arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 31 Mart ile biten haftada 11 milyar 798 milyon 661 bin lira artarak 1 trilyon 536 milyar 454 milyon liraya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 31 Mart ile biten haftada 11 milyar 798 milyon 661 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 536 milyar 453 milyon 863 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,69 artışla 832 milyar 199 milyon 344 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artışla 619 milyar 838 milyon 988 bin liraya çıktı.

Yıllık bazda bakıldığında 31 Mart ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 16,07 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 22,44 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,77 artarak 766 milyar 310 milyon 467 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,96 artarak 524 milyar 875 milyon 800 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,66 yükselişle 336 milyar 147 milyon 172 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 5,11 artışla 243 milyar 611 milyon 674 bin lira oldu. Söz konusu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 2,41 artarak 101 milyar 636 milyon 723 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 160 milyar 641 milyon 157 bin lirası konut, 5 milyar 819 milyon 356 bin lirası taşıt ve 169 milyar 686 milyon 659 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 14,39, taksitli ticari krediler yüzde 29,67 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 9,56 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 227 milyon 154 bin lirası taksitli, 54 milyar 409 milyon 569 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 31 Mart ile biten haftada 24 milyar 867 milyon 181 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 757 milyar 877 milyon 891 bin liradan 1 trilyon 782 milyar 745 milyon 72 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,41, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,94 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 743 milyar 768 milyon 25 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 977 milyon 47 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.