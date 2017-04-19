Bankalardaki paranın 373,1 milyar lirası sigortalı

Bankalardaki toplam mevduat ve katılım fonu 2016 sonu itibarıyla 1 trilyon 453,7 milyar liraya ulaşırken, söz konusu tutarın yaklaşık yüzde 25,7'sine karşılık gelen 373,1 milyar lira sigorta kapsamında bulunuyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla bankacılık sektöründe 34 mevduat bankası ve 5 katılım bankası faaliyet gösteriyor. Mevduat ve katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2 trilyon 588,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu kredi kuruluşları nezdindeki mevduat ve katılım fonu tutarı, 2016 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artış göstererek 1 trilyon 453,7 milyar liraya ulaşırken, toplam aktifin de yüzde 55'ini aştı.

Sigorta kapsamında olan tutarlar 2015 sonuna göre yaklaşık yüzde 12 artışla 373,1 milyar liraya yükseldi. Toplam mevduat ve katılım fonunun yaklaşık yüzde 25,7'si sigorta kapsamında yer aldı.

Mevduat bankalarındaki paranın yüzde 54,2'si milyonerlerin

Verilere göre, 2016 sonu itibarıyla mevduat ve katılım bankalarında sıfır bakiyeli hesaplar hariç 81,2 milyon gerçek kişinin mevduat ve katılım fonu hesabı bulunuyor.

Mevduat bankalarında, geçen yılın sonu itibarıyla mudilerin yüzde 98,2'sinin 0 ila 100 bin lira aralığında mevduatı yer alıyor. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam mevduatın yüzde 18,5'ini oluşturuyor.

Hesap sahiplerinin yüzde 1,8'ine ait olan 100 bin 1 lira ila 1 milyon lira aralığındaki mevduat ise toplam mevduatın yüzde 27,1'ine tekabül ediyor.

Hesap sahiplerinin yaklaşık yüzde 0,14'üne ait olan 1 milyon liradan büyük mevduatın payı ise yüzde 54,2 seviyesinde bulunuyor.

Katılım bankalarında ise 2016 sonu itibarıyla hesap sahiplerinin yüzde 97,1'inin 0 ila 100 bin lira aralığında katılım fonu bulunuyor. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam katılım fonunun yaklaşık yüzde 27,3'ünü oluşturuyor.

Hesap sahiplerinin yüzde 2,7'sine ait olan 100 bin 1 lira ila 1 milyon lira aralığındaki fonlar ise toplam katılım fonunun yüzde 34,8'ine tekabül ediyor. Hesap sahiplerinin yaklaşık yüzde 0,18'ine ait olan 1 milyon liradan büyük fonların payı ise yüzde 37,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi yerleşiklere ait mevduat ve katılım fonu 1 trilyon 358,7 milyar liraya ulaştı

Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonlarının Türk lirası (TL) ve döviz dağılımına bakıldığında, TL cinsinden sigortalı mevduat ve katılım fonlarının toplam içindeki payı 2016 sonunda yüzde 75,2 düzeyinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik kişilere ait mevduat ve katılım fonu tutarı 1 trilyon 358,7 milyar liraya ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerde toplam mevduat ve katılım fonu tutarı 94,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limit tutarı 15 Şubat 2013'ten itibaren 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmıştı.