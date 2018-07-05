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Bankalar Türk Telekom'u almak için harekete geçti

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomünikasyonun yüzde 55'lik hissesini ortak girişim şirketi aracılığıyla devralmak için başvuru yaptı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:28





