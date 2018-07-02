Bankalar Mayıs'ta 23,8 milyar lira kar etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mayıs sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 639 milyar 545 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 381 milyar 703 milyon lira arttı. Mayıs 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 338 milyar 826 milyon TL, menkul değerler 420 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,7, krediler yüzde 11,5 ve menkul değerler toplamı yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,82 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 sonuna göre yüzde 10,7 artışla 1 trilyon 893 milyar 332 milyon TL oldu.

Sektörün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 7,8 artışla 387 milyar 285 milyon TL'ye yükseldi. Mayıs 2018 döneminde sektörün dönem net karı 23 milyar 839 milyon TL.

Sermaye yeterliliği standart oranı da Mayıs sonu itibarıyla yüzde 15,93 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA