Bankacılık sektörünün mevduatı yükselişte

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, yılın ilk haftasında 12 milyar 684,6 milyon lira artarak 1 trilyon 485,6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 6 Ocak ile biten haftada 12 milyar 684 milyon 640 bin lira artış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 485 milyar 580 milyon 644 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,86 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 836 milyar 695 milyon 308 bin liraya, YP cinsinden mevduat yüzde 0,39 artışla 564 milyar 915 milyon 444 bin liraya yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında 6 Ocak ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 17,32 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 13,25 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,02 artarak 774 milyar 719 milyon 270 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,85 azalışla 481 milyar 26 milyon 975 bin lira düzeyine geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,06 yükselişle 322 milyar 768 milyon 393 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 1,06 artışla 207 milyar 436 milyon 467 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı yüzde 0,96 azalarak 99 milyar 237 milyon 673 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 152 milyar 745 milyon 503 bin lirası konut, 5 milyar 997 milyon 657 bin lirası taşıt ve 164 milyar 25 milyon 233 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 11,18 taksitli ticari krediler yüzde 11,43 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 9,34 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 46 milyar 961 milyon 662 bin lirası taksitli, 52 milyar 276 milyon 11 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 6 Ocak ile biten haftada 12 milyar 476 milyon 431 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 686 milyar 908 milyon 873 bin liradan 1 trilyon 699 milyar 385 milyon 304 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,76 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 660 milyar 238 milyon 624 bin lirası mali olmayan kesime, 39 milyar 146 milyon 680 bin lirası da mali kesime kullandırıldı. AA