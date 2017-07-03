Bankacılık sektörünün 5 aylık karı 21,2 milyar lira

Türk bankacılık sektörünün net karı, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 21 milyar 173 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mayıs sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 931 milyar 21 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı 2016 sonuna göre 200 milyar liralık artış gösterdi.

Mayıs sonu itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 889 milyar 158 milyon lira ve menkul değerler 366 milyar 245 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,3, krediler yüzde 8,9 ve menkul değerler toplamı yüzde 4,2 arttı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, geçen yılın sonuna göre yüzde 7,3 artarak 1 trilyon 559 milyar 528 milyon liraya yükseldi.

Sektörün 5 aylık net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 21 milyar 173 milyon lira oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.