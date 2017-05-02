Bankacılık sektöründen ilk çeyrekte 13,5 milyar lira net kar

Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mart sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, martta Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 47 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.

Mart sonu itibarıyla en büyük aktif kalem olan krediler 1 trilyon 830 milyar 284 milyon lira, menkul değerler 365 milyar 874 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler yüzde 5,5 ve menkul değerler yüzde 4,1 arttı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, geçen yılın sonuna göre yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 518 milyar 9 milyon liraya yükseldi.

Mart sonu itibarıyla sektörün ilk çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon lira oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında sektörün toplam karı 8 milyar 191 milyon lira düzeyindeydi.

Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.