Bankacılık sektörü tüm zamanların en yüksek karına ulaştı

Bankacılık sektörü bu yılın ilk yarısında 25,4 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek ilk yarı net kar rakamına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında bankaların elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 arttı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 93 milyar 859 milyon lira olan bankaların faiz geliri, 2017'nin aynı döneminde 114 milyar 953 milyon liraya yükseldi.

Bankaların yılın ilk 6 ayında kredilerden aldığı faiz geliri ise 92 milyar 551 milyon lira oldu. Söz konusu gelirin 22,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 4,4 milyar lirası kredi kartlarından, 13,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 52,6 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Sektörün toplam faiz gideri ise bu yılın ocak-haziran döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 50,9 milyar liradan 59,8 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 13,4 artışla 41,4 milyar liraya ulaştı.

Böylece bankaların net faiz geliri yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 55,2 milyar lira oldu.

Kredilerden alınan ücret ve komisyon 4 milyar lirayı aştı

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 27 milyar 202 milyon liraya ulaştı.

Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 4 milyar lirayı aştı.

Haziran sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 1,9 milyar lira, nakdi olmayan krediler üzerinden alınanların tutarı da 2,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 2017'nin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 13,5 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 49,5 olarak kayıtlara geçti.

Haziran sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 625 milyon lira, diğer faiz dışı gelirler 8,1 milyar lira, alınan kar payları da 977 milyon lira oldu.

Faiz gelirlerinin 10'da 1'i personel gideri

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri bu yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 artarak 36 milyar 620 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 32,5 oldu. Söz konusu gider, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 7,4 artarak 11 milyar 888 milyon liraya yükseldi. Böylece personel giderleri bankaların toplam faiz gelirlerinin yüzde 10,3'üne karşılık geldi.

Haziran sonu itibarıyla verilen ücret ve komisyonların tutarı 3 milyar 421 milyon lira, diğer faiz dışı giderler de 13 milyar 74 milyon lira olarak gerçekleşti.

İlk yarı karında tarihi zirve

Türk bankacılık sektörü bu yılın ilk yarısında 25 milyar 355 milyon lira net dönem karı elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artışa işaret eden net kar, geçen yılın ilk 6 ayında 19 milyar 33 milyon lira düzeyindeydi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısındaki net kar, tüm zamanların en yüksek ilk yarı net kar rakamı olarak kayıtlara geçerken, 2014 yılı tamamında elde edilen 24 milyar 610 milyon lirayı net karı da geçti. Sektör 2016 ve 2015 yıllarında ise sırasıyla 37 milyar 530 milyon lira ve 26 milyar 52 milyon lira net kar elde etmişti.