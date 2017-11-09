  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.859
    EURO 4.479
  • BIST 112086.39
    ALTIN 159.275
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

BDDK, 35 bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 27 bankacılık uzman yardımcısı ve 7 BDDK uzman yardımcısı alacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görevlendirilmek üzere 69 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, BDDK'ya meslek personeli giriş sınavı sonuçları doğrultusunda, kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ile bankacılık, hukuk ve bilişim alanlarında bankacılık uzman yardımcısı unvanlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BDDK'nın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki idari işler, mali işler, insan kaynakları, eğitim ve kurul işleri ile kararlar müdürlüklerinde BDDK uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınav başvuruları 13 Kasım 14.00'te başlayıp, 24 Kasım 16.00'da sona erecek. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Tarihleri BDDK'nın resmi internet sitesinden duyurulacak

Giriş sınavının yazılı aşaması; bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcılığı için 16 Aralık'ta, bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için ise 16-17 Aralık'ta sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü sınavların yapılacağı yerler ile tarihleri BDDK'nın resmi internet sitesinden duyurulacak.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı ise bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için 35, bankacılık uzman yardımcılığı için 27 ve BDDK uzman yardımcılığı için 7.

Kaynak: AA 

Etiketler: bddk, personel alımı, 35 bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 27 bankacılık uzman yardımcısı, 7 BDDK uzman yardımcısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER