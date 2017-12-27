  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek

Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2018'e devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu.

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Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar 2018de kullanılabilecek

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan yanıltıcı haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

Yapı Kredi Bankası: Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, World üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir, bu puanları alışverişlerinde kullanabilirler. Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor.

Garanti Bankası: Kart müşterilerinin yaptıkları harcamalardan kazandıkları bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulamamız bulunmuyor.

Ziraat Bankası: Kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla kazanılan puanlar bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde gelecek yıla devredilir, hiçbir suretle hak kaybı yaşanmaz.

İş Bankası: Bankamatik kartları ve Maximum özellikli kredi kartları ile yapılan alışverişler üzerinden kazanılar MaxiPuanlar, kartlar kullanıma açık olduğu sürece birikir ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan ya da geri alınmadan müşterilerin kullanımına hazır bulunur.

Akbank: Hem debit hem de kredi kartlarında bugüne kadar biriken tüm chip paralar sonraki yıla devredilir.

Vakıfbank: Yapılan harcamalar sonucu bankanın hesap ve kredi kartlarında biriken para puanlar silinmez ve gelecek yıla devreder.

DenizBank: Kartlarda biriken puanların silinmesi yönünde bir uygulamamız bulunmuyor.

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