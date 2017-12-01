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Buradasınız : » » 'Bank of China Turkey AŞ'nin lisansı onaylandı

'Bank of China Turkey AŞ'nin lisansı onaylandı

BDDK Başkanı Akben, "Bank of China Turkey AŞ'nin bankacılık lisansını onayladık. Bank of China Turkey AŞ, artık resmen yarından itibaren bankacılık işlemlerine başlayabilir." dedi.

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Bank of China Turkey AŞnin lisansı onaylandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank of China Turkey AŞ'nin lisansının onaylandığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "BDDK olarak Bank of China Turkey AŞ'nin bankacılık lisansını onayladık. Bankaya daha önce kuruluş izni verilmişti. Şimdi ise lisans verildi. Bank of China Turkey AŞ, artık resmen yarından itibaren bankacılık işlemlerine başlayabilir." dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sistemi üzerinde yapılan spekülasyonlar ve algı operasyonları dünyanın en büyük bankalarından birinin ülkemizde faaliyete geçmesiyle tekrar boşa çıktı." ifadesini kullandı.

Etiketler: bank of china turkey
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