Bank Asya'dan TMSF'ye 610 milyon TL ödenecek

Bank Asya'daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen 974 milyon TL'nin bir kısmı Bank Asya tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) ödendi. Kalan 610 milyon TL'lik tutar da önümüzdeki günlerde ödenecek.

Bank Asya'daki taşınmazlar ise iflas hükümleri çerçevesinde aktif-pasif dengesi gözetilerek, masa idaresi tarafından tasfiye edilecek.

Duman Yapı ve Fi Yapı'nın satışı masada

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla iligili yaptığı açıklamada, firmaların ekonomik devamlılığı söz konusu ise firmanın satışının gündeme geldiğini ama bu şartlarda çok firma olmadığını söyledi.

Gülal, Duman Yapı ve Fi Yapı'nın satışının masada olduğunu belirterek, "Uluslararası firmayla görüşme halindeyiz. Onlar bitmemiş inşaatları tamamlayarak mağduriyetleri giderecek. Satışı da henüz taslak halinde" dedi.

Adabank'ın satış görüşmeleri sürüyor

TMSF tarafından ihtiyacı olan şirketlere kaynak aktarıldığını ifade eden Gülal, Naksan Plastik Fabrikası'nı teminen 150 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Gülal, Adabank'ın geleceğiyle ilgili de şöyle konuştu:

"Adabank'ın 11 kez satılması denendi. Şu anda İslam Kalkınma Bankası'nın iştiraki üzerinden görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz imza atmadık ama onlar ciddi bir alıcı. Muhammen bedel de karşı tarafla konuşuldu."

Kaynak: AA