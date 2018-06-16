Balkanlar'a ihracat 5 ayda 4 milyar dolara dayandı

Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 5 ayında yüzde 22,1 artarak 3 milyar 962 milyon 246 bin dolara ulaşırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 1,1 milyar dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan ve Romanya olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 5 ayında 3 milyar 962 milyon 246 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 245 milyon 298 bin dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 22,1'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 1,1 milyar dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi. Bulgaristan'ı, 839,5 milyon dolarla Yunanistan, 587,8 milyon dolarla Slovenya ve 367,6 milyon dolarla da Sırbistan takip etti.

Aynı dönemde Slovakya'ya 211,5 milyon dolar, Hırvatistan'a 190,8 milyon dolar, Bosna Hersek'e 179,2 milyon dolar, Makedonya'ya 164,3 milyon dolar, Arnavutluk'a 159,1 milyon dolar, Kosova'ya 123,2 milyon dolar ve Karadağ'a 27,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat artışı Hırvatistan'a

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, yılın 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre bütün ülkelerde arttı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 47,7 ile Hırvatistan'da kaydedildi. Hırvatistan'a ihracat geçen yılın 5 ayında 129,2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu yılın aynı döneminde 190,8 milyon dolara çıktı.

Hırvatistan'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 37,2 ile Bosna Hersek oldu.

Söz konusu dönemde Sırbistan'a yüzde 37'lik, Slovakya'ya yüzde 36,5'lik, Yunanistan'a yüzde 35,3'lük, Arnavutluk'a yüzde 25'lik, Karadağ'a yüzde 24,6'lık, Slovenya'ya yüzde 22,6'lık, Kosova'ya yüzde 21,3'lük, Makedonya'ya yüzde 17,9'luk ve Bulgaristan'a yüzde 3,7'lik ihracat artışı yaşandı.

Balkanlar'a ihracatın yüzde 46'sı İstanbul'dan

Balkan ülkelerine yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 1 milyar 826 milyon 183 bin dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 3 milyar 962 milyon 246 bin dolarlık ihracatın yüzde 46,1'ini tek başına sırtladı.

İstanbul'un ardından Balkan ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren iller, 605,2 milyon dolarla Kocaeli, 302,9 milyon dolarla Bursa, 192,7 milyon dolarla İzmir, 169,4 milyon dolarla Ankara ve 102,3 milyon dolarla Manisa şeklinde sıralandı.

En çok ihracat otomotiv sektöründen

Balkan coğrafyasına söz konusu dönemde ihracat gerçekleştiren sektörlerde başı otomotiv endüstrisi çekti. Otomotiv endüstrisi sektörünün 2018'in ocak-mayıs döneminde Balkan ülkelerine ihracatı 829,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Otomotivi, 533,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 427,9 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 332,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 321,1 milyon dolarla elektrik, elektronik ve hizmet sektörü izledi.

Bu dönemde Balkan ülkelerine en az ihracat yapan sektör ise 2 milyon 253 bin dolarla süs bitkileri oldu.

TİM verilerine göre, 2017 ve 2018'in ocak-mayıs döneminde Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı (bin dolar) ve artış oranı şöyle:

Kaynak: AA