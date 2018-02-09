Balıkesir Bandırma'dan 32 ülkeye ceviz fidanı ihracatı

Türkiye'nin ceviz fidanı ambarı olarak bilinen Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kasım 2017-Mart 2018 döneminde üretilen ceviz fidanı sayısının 5,5-6 milyon adedi bulması beklenirken, şu ana kadar 2 milyon fidan ihraç edildi.

Bandırma'nın kırsal mahallelerinden Sahil Yenice başta olmak üzere, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da üretilen ceviz fidanları, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkede alıcı buluyor.

Söz konusu bölgelerdeki ceviz fidanı üretim alanı son 30 yılda yurt içi ve yurt dışı taleplerin artması sonucu 300 dekardan bin 500 dekara çıktı.

Yetiştiricilerin yanı sıra çevredeki kırsal mahallelerden gelen, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda işçi, ekmeğini fidan bağlama işinden çıkarıyor.

"32 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Sahil Yenice Mahallesi Muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede fidancılığın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Varlık, Bandırma'nın doğusunda "ceviz ambarı" olarak bilinen kırsal mahallelerde aşılı ve sertifikalı ceviz fidanı üretildiğini belirterek, "Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yılki üretimimiz 5,5-6 milyon adet. Şu ana kadar yurt dışına 2 milyon adet fidan gönderdik. Geri kalanını da yurt içinde satıyoruz." dedi.

Ülke ekonomisine yıllık 25 milyon dolar civarında katkı sağladıklarına dikkati çeken Varlık, bölge halkının yüzde 90'ının geçimini bu işten sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA