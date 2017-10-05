Balıkçıların uskumrudan sonra ümidi; lüfer

Marmara'da istavrit ve uskumru avcılığından sonra balıkçılar "denizlerin kraliçesi" olarak adlandırılan lüferin bol olmasını bekliyor.

Av yasağının kalkmasıyla 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek demir alan balıkçılar, havaların da soğumasıyla denizden lüferle dönmeyi ümit ediyor.

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon verimli geçen istavrit ve uskumru avcılığının ardından balıkçının yeni umudunun "denizlerin kraliçesi" olarak adlandırdıkları lüfer olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla balığın artacağını ümit ettiklerini belirten Özkaya, "Havalar soğuduğu için balıklar daha yukarı çıkacaktır. Uskumru ve istavritin ardından lüfer ve hamsi avcılığının başlamasını bekliyoruz. Özellikle Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda lüfer bolluğu olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki lüfer akımının balıkçıları heyecanlandırdığını aktardı.

"Şu anda da bir lüfer akımı var"

Marmara'da balıkçıların palamuttan umduğunu bulamadığını aktaran Pehlivanoğlu, "Palamut olacak diye bekliyorduk ama heveslendiğimiz gibi olmadı. Geçen yıl gibi palamut bol olmadı. Bu yıl balıkçılar Marmara'da palamuttan umduğunu bulamadı. Boğaz ve Karadeniz'den lüfer akımı oluyor. Bu durum da balıkçıları sevindiriyor. İnşallah bu akım balıkçı arkadaşlarımız içinde hayırlı olur. Lüfer inşallah bu sezon da balıkçı arakadaşlarımızın yüzünü güldürecek diye umut ediyoruz. Şu anda da bir lüfer akımı var." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de bu hafta Marmara'nın her tarafında lüfer görebileceğini dile getirdi.

İstavrit ve uskumrunun ardından ümitlerini lüfere bağladıklarını anlatan Şeremet, şunları kaydetti:

"Bu sezon bereketli istavrit ve uskumru avı oldu. Palamut umduğumuz gibi olmadı bu yıl. Ümitlerimizi lüfere bağlamıştık. Lüfer de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Boğaz'da ve adalarda lüfer avlanmaya başlandı. Lüferin ağlara takıldığı haberleri gelince bizler de daha çok ümitleniyoruz. Bu haberleri alınca Marmara'daki balıkçılar da daha çok heyecanlanıyor. Denizlerimizi boş bırakmamaya çalışıyoruz. Havaların da soğumasıyla lüfer iyice kendini gösterecek. Bu hafta Marmara'nın her tarafında lüfer görebileceğiz diye düşünüyoruz."