Balıkçıların "ağ mesaisi" başladı

Tekirdağ'da, trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını onarmak için harcıyor.

Av yasağının başlamasının ardından 15 günlük istirahate çekilen tekne tayfaları, yeni sezon için sabah erken saatlerde ağ mesaisine başlıyor.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başladığını ve yeni sezon açılana kadar balıkçıların limanda ağ ve tekne bakımı ile mesailerinin devam edeceğini söyledi.

Bu sezonun balıkçılar için diğer yıllara göre iyi geçtiğini aktaran Coşkunçay, 4 aylık zamanı balıkçıların yeni sezon için en iyi şekilde geçirmesi gerektiğini belirterek, " eni sezonun da verimli geçmesi için 4 aylık yasak süresinde balıkçıların ağlarını ve teknelerini en iyi şekilde tamir etmeleri gerekiyor. 1 Eylül'e kadar balıkçılarımız ağ onararak yeni sezonu bekleyecek." dedi.

"Bereketli bir sezon geçirdik"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet, ağları, donanımları, gemiyi ve makineleri tüm hızla 1 Eylül için hazırladıklarını söyledi.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini ve artık 4 aylık bir yasağın başladığını ifade eden Şeremet, "15 Nisan'da sezonu kapattık. Hayırlısıyla kazasız belasız bereketli bir şekilde sezonumuzu kapattık. Aynı balık sezonunda olduğu gibi ağlarımızı da aynı tempoda onarmaya devam edeceğiz. Şimdi de tadilata başladık. Yine aynı tempoda, aynı heyecanla ümidimizi kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazıları 'Yeni sezonda balık olmayacak' diyor ama bunlar başarısız olan insanlar." diye konuştu.

Şeremet, tayfalar ve limandaki diğer balıkçılar ile sabahın erken saatlerinde ağ onarma mesaisinin başladığını belirterek, "Denize açılan küçük tekne balıkçı arkadaşlarımıza balık durumunu sorduğumuzda denizde küçük balık olduğunu söylüyorlar. Bu durum da bizi umutlandırıyor. Bugünün küçük balıkları yarının büyük balığı demek. Sezonumuz yine geçen sezon gibi bol balık olacak ve vatandaşlar bol balık yiyecek. 4 ay boyunca ağ tadilatı gemi tadilatı, bakımlar, makineler, radarların bakımı, eksiklerimizi tamamlayıp en iyi şekilde yeni sezona 'Vira Bismillah' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gırgır avcılığıyla 1 Eylül 2016 tarihinde başlayan 2016-2017 av sezonu, 15 Nisan itibarıyla tüm denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı dönemine girilmesiyle sona ermişti.