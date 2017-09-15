Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı

Avının istenilen seviyede olmaması palamudun tezgahta tane fiyatını 15 liraya kadar çıkardı. Geçen yıl tanesi 5 lira olan palamut bu sene tezgahlarda 15 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, palamudun az olması nedeniyle bu yıl fiyatının yükseldiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, bu yıl balıkçıların sezona bol istavritle başladığını belirterek, "Bayram nedeniyle bu yıl sezonumuz biraz gecikmeli başladı. Balıkçılar denizden boş dönmedi bu yıl. Denizde en bol balık uskumru ve istavrit. Palamut bu yıl olmadı. Nadir çıkıyor palamut bu da fiyatları etkiliyor. Geçen yıl kasası 30 lira olan palamudun bu yıl tanesi 15 lira." dedi.

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan "Karacılar" teknesinin kaptanı İdris Şeremet de, av yasağının ardından denize açılan balıkçıların bol miktarda istavrit ve uskumru ile geri döndüğünü aktardı.

Bu sene palamut ve hamsinin az olduğunu ifade eden Şeremet, "Geçen yıl palamut boldu. Bu yıl beklediğimiz gibi palamut olmadı. Palamut çok nadir çıkıyor. Bu sene istavritte bolluk yaşanıyor. Palamutta geçen yılki gibi bolluk olmayacağını düşünüyoruz. Deniz ne verirse ona şükredeceğiz." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol ise bu yıl palamudun geçen yıla göre yüzde 70 azaldığını belirtti.

Geçen yıla göre fiyatların arttığını belirten Erol, "Bu yıl palamut geçen seneye göre az. Sezon başlangıcı çok az. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Bugün palamudun çifti 35 lira, tanesi 15-20 liradan satılıyor. Palamut gittikçe de büyümeye başladı. İlerleyen günlerde deniz ne gösterir durum ne oluyor onu göreceğiz. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 200 arttı. Geçen yıl tanesi 5 liraydı iriliğine göre de artıyordu. Bu sene ince palamutlar 15-20 liraya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Erol, bu yıl tezgahın gözdesinin istavrit ve uskumru olduğunu sözlerine ekledi.