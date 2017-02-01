  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.074
  • BIST 86362.41
    ALTIN 146.883
Buradasınız : » » Balıkçılar denize açılamadı; fiyatlar arttı

Balıkçılar denize açılamadı; fiyatlar arttı

Samsun'da, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkçılar denize açılamadı; fiyatlar arttı

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, balıkçıların fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatın durduğunu dile getiren Malkoç, "İnsanlar evden çıkamıyor. Ulaşımda sorunlar var. Liman kar altında. Balıkçıların yüzde 90'ı denize açılamadı. Dolayısıyla balık fiyatları da arttı." dedi.

Tezgahlarda günübirlik ve buzhane balıklarının bulunduğunu, bir süre daha bu durumun süreceğini belirten Malkoç, "Olumsuz hava şartları yaklaşık 10 gün daha balık tezgahlarını etkiler. Don ve fırtına nedeniyle balıkçılar limanlardan çıkamıyor. Ağlar kar altında. Yaklaşık bir aydır düzenli avlanma yapılamıyor. Sadece Sinop taraflarında günübirlik açılanlar var." diye konuştu.

Malkoç, hava şartlarının düzelmesiyle balık fiyatlarının normale döneceğini kaydetti.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 20, kötek 25, kalkan 100-120, çupra 20, levrek 22, mezgit de 25 liradan satılıyor.  

Etiketler: Samsun, balık fiyatları, hamsi ne kadar, Kar yağışı, Fırtına, kalkan ne kadar, levrek ne kadar, mezgit ne kadar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER