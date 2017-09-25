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Balıkçılar bu sezon palamuttan umduğunu bulamadı

Karadeniz'de balıkçılar tarafından, bu sezonun açılmasının ardından az miktarda avlanan palamudun tanesi tezgahlarda 20 liradan satışa sunuluyor.

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Balıkçılar bu sezon palamuttan umduğunu bulamadı

Karadeniz'de balıkçılar tarafından, bu sezonun açılmasının ardından az miktarda avlanan palamudun tanesi tezgahlarda 20 liradan satışa sunuluyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların bu sezon palamuttan umduğunu bulamadığını söyledi.

Az miktarlarda avlanan palamudun fiyatının da yüksek seyrettiğini vurgulayan Bayrak, "Avcılığı böyle devam ederse palamut fiyatları düşmeyecek gibi gözüküyor." dedi.

"Geçen yıl bu dönemlerde 4,5 liraya satılıyordu"

Bayrak, geçen yıl palamudun bol miktarda avladığına işaret ederek, "Bu sezon da öyle bir beklenti içerisindeydik. Ancak şu ana kadar palamut yüz güldürmedi. Dolayısıyla fiyatları yüksek seyrediyor. Bizim bölgemizde ne yazık ki palamudun fiyatı 1 Eylül'den bu yana 10 liranın altına pek düşmedi. Geçen yıl bu dönemlerde 4,5 liraya palamut satılıyordu. Şimdi ise 800 gramın üstündeki palamutlar tanesi 20 liradan satılıyor. Rakamlar çok yüksek." ifadesini kullandı.

Bayrak, diğer balık türlerinde de istenilen avcılığının yapılamadığını belirterek, "Gözümüz artık hamside. Açıkçası tek umudumuz o kaldı. İnşallah hamsi bol olur." diye konuştu.

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