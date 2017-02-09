  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Balık tezgahlarında bolluk yüzleri güldürdü

Balık tezgahlarında bolluk yüzleri güldürdü

Karadeniz'de son günlerde yaşanan güneşli ve sıcak hava balıkçının yüzünü güldürdü. Tezgahlar istavritle şenlendi.

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Balık tezgahlarında bolluk yüzleri güldürdü

Karadeniz'de olumlu hava koşulları, balık tezgahlarında bolluk yaşanmasını sağladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak,  yaptığı açıklamada, ülke genelinde bu yıl kış mevsimin sert geçtiğini söyledi.

Özellikle Karadeniz'de sert esen rüzgarların zaman zaman balıkçılara av yapma imkanı sunmadığını anlatan Bayrak, son bir hafta içerisinde ise bölgede bahar havası yaşandığını vurguladı.

Olumlu hava koşullarının sadece Sinop ve Kastamonu çevresinde değil, tüm bölgede etkili olduğunu anlatan Bayrak, "Hal böyle olunca olumlu hava koşulları, balıkçı arkadaşlarımıza istedikleri gibi av yapma imkanı sundu. Dolayısıyla tezgahlarda tirsi ve istavrit başta olmak üzere balık bolluğu yaşanıyor. Hava raporlarına bakacak olursak bir iki gün daha böyle devam edeceği gözüküyor. Sonrasında ise soğuk ve yağışlı bir hava beklentisi var." diye konuştu.

"Fiyatlar makul seviyelerde"

Bayrak, balık bolluğunun tezgahlardaki fiyatlara da yansıdığını belirterek, istavrit ve mezgit gibi balıkların kilogram fiyatlarının 8 liraya kadar gerilediğine dikkati çekti.

Tirsinin kilogramının 12 ila 15 lira arasında satıldığını dile getiren Bayrak, barbunya ve hamsi avında yaşanan düşüşün ise devam ettiğini aktardı.

Bayrak, vatandaşlara hem bol hem de fiyatlarının düşük olması sebebiyle istavrit, mezgit ve tirsi balıklarını tüketmeleri önerisinde bulundu.

Etiketler: karadeniz, balıkçılık, Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, balık, bolluk
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