Balık avcılığından çıkacaklara verilecek destek için başvurular başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Avcılıktan çıkacak balıkçılara verilecek destek için müracaatlar bugün başladı. Balıkçılarımızın bu destekten faydalanmalarını, balık stoklarımızın korunması bakımından önemli görüyorum." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, avcılıktan çıkan balıkçılara verilecek destekleme ödemeleri için müracaatların bugün alınmaya başlandığını bildirdi.

Fakıbaba yaptığı açıklamada, balıkçılık stoklarının korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteğiyle avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemelere ilişkin tebliğin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını hatırlattı.

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren balıkçı gemilerinin hem sayısında hem de teknolojik gelişmeye bağlı olarak av gücünde önemli artışlar olduğunu ifade eden Fakıbaba, buna karşın denizlerdeki su ürünleri varlığında bir değişim yaşanmadığını söyledi.

Fakıbaba, balıkçı gemisi sayısının azaltılmasını, balıkçılık stoklarının korunması, mesleğin ekonomik kazancının korunabilirliği ve kaynakların sürdürülebilirliği bakımından önemli gördüklerini belirterek, bunu sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana gönüllülük esasına göre balıkçı gemisini avcılıktan çekenlere gemi boyuna göre desteklemede bulunduklarını anımsattı.

Bu kapsamda, 2012-2017 yıllarında 10 metre ve üzeri boylarda bin 225 balıkçı gemisinin filodan çıkarıldığını bildiren Fakıbaba, "Bunun karşılığında balıkçılarımıza 161,1 milyon lira destek ödemesi yaptık." ifadesini kullandı.

Avcılıktan çıkanlara metre başına 10-45 bin lira destek

Bugün yayınlanan düzenlemeyle söz konusu destek uygulamasının devam edeceğini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Avcılıktan çıkacak balıkçılara verilecek destek için müracaatlar bugün başladı. Balıkçılarımızın bu destekten faydalanmalarını, balık stoklarımızın korunması bakımından önemli görüyorum. Buna göre, gemi boyu 10-20 metre olanlara metre başına 10 bin lira, 21-30 metre olanlara metre başına 15 bin lira, 31-34 metre olanlara metre başına 20 bin lira, 35-38 metre olanlara metre başına 30 bin lira, 39-45 metre olanlara metre başına 40 bin lira, 46 metre ve üzeri olanlara metre başına 45 bin lira destek verilecek."