İpek yolu yeniden canlanıyor, asırlık proje hayata geçiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Kars-Tiflis (BTK) demiryolu projesinde zorlu süreçlerin geride bırakıldığını belirterek, "Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, Bakü-Kars-Tiflis demiryolu projesinin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan kardeşliğinin, beşeri ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yılda 26,5 milyon ton yükün demiryoluyla elleçlendiğini bildiren Arslan, "Söz konusu demiryolu projesi, Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirerek orta koridor anlamında ülkemiz üzerinden yapılan taşımaları cazip hale getirdiğinde biz sadece Çin'den Avrupa'ya giden yüklerin yüzde 10'unu alabilsek 30 milyon ton ilave yük kapasitesi oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Arslan, ülke genelinde demiryoluyla yapılan elleçlemeyle kıyaslandığında sadece bu projenin ülkeye getireceği yük miktarının ciddi bir rakam olduğuna dikkati çekerek, başlangıçta çok daha düşük olmak üzere zaman içinde bu rakama erişileceğini söyledi.

"Güzergahtaki tüm ülkeler yararlanacak"

Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirecek projeden güzergahtaki bütün ülkelerin yararlanacağına işaret eden Arslan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'dan Pakistan, Afganistan ve Hindistan'a kadar bu hatlar üzerinden pek çok ülkeye yük taşıma şansı bulunduğunu dile getirdi.

Arslan, projenin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından çok önemsendiğini vurgulayarak, "Başından beri her türlü desteği verdikleri için onlara müteşekkirim. Arkanızda sağlam bir irade ve sağlam bir duruş olursa bu projeleri rahatlıkla hayata geçirebiliyorsunuz. Onun keyfi de bir başka şeyle kıyaslanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok ülkeyle yük bağlantıları sağlandı"

Projede zorlu süreçlerin geride bırakıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Test sürüşü için 27 Eylül'de Gürcistan ve Azerbaycan ilgili bakanlarıyla Tiflis'ten bindik, yeni yapılan hattın tamamını Kars'a kadar demiryoluyla kesintisiz gelmiş olduk. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız. Taşımalarla ilgili 3 ülkeden yetkili kuruluşlar birlikte çalışıyor. TCDD ve TCDD Taşımacılık da gerekli görüşmeleri yapıyor. Birçok ülkeyle yük bağlantıları sağlanmış durumda. Demiryolu yük taşımalarıyla ilgili yaklaşık 1 yıl önceden bağlantı sağlamak gerekiyor. İnşallah açılır açılmaz milyon rakamlarıyla ifade edebileceğimiz taşımalar olabilecek."

Arslan, BTK projesinin bölgenin kalkınması için önemine dikkati çekerek, Erzurum'da inşa edilen lojistik merkezinin bitmek üzere olduğunu, Kars'taki lojistik merkezi inşaatının ise devam ettiğini söyledi. Bu merkezlerle Çin'den Orta Asya'dan gelen yük hareketlerinin her iki il üzerinden de Karadeniz'e Ortadoğu'ya Afrika'ya dağılma şansı olduğuna değinen Arslan, "İnşallah 'asrın projesi' olarak anılan Bakü-Tiflis-Kars Projesi'ni yaklaşık bir ay sonra ticari taşımalara açtığımızda hem bölge illeri, hem ülkemiz bundan çok faydalanacak. Tiflis'ten trene binip Kars'a kadar kesintisiz geldiğimizde ülkem adına yaşadığım hazzı, gururu tarif etmekte zorlanıyorum. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

