  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ortak girişim grubunun müşterek sorumluğunda olduğu, bu konuda görev paylaşımı yapılmadığı bildirildi.

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Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen yerli marka otomobil üretimi için, 2 Kasım'da Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü'nün, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandığı hatırlatıldı.

Atılan imzaların ardından şirketleşme sürecinin başladığı, bu konuda gerekli teknik ve finansal analiz sürecine girildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bugün bir gazetede, 'Ortak girişim grubunda yer alan şirketler arasında iş bölümü yapıldığı ve kimin hangi görevi yerine getireceği' yönünde haberler yer almıştır. Türkiye’nin Otomobili Projesi, ortak girişim grubunun müşterek sorumluluğudur. Haberde yer aldığı şekilde bir görev paylaşımı söz konusu değildir. Bu yönüyle söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yerli marka otomobil konusunda bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda elde edilen çıktılar ortak girişim grubunun kullanımına sunulacaktır.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin üzerinde önemle durduğu bu projenin bütün safhaları ile ilgili gelişmeler hakkında bakanlığımızca kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir. Bakanlığımız dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesi konusunu, vatandaşlarımızın bilgisine arz ederiz."

Etiketler: yerli otomobil
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