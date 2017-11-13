  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.885
    EURO 4.529
  • BIST 109280.4
    ALTIN 159.598
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakanlık "uygun fiyatlı et" konusunda tarafları bir araya getirecek

Bakanlık "uygun fiyatlı et" konusunda tarafları bir araya getirecek

Uygun fiyatlı et satışının iki market üzerinden yapılmasının sektörde haksız rekabete yol açmasından ötürü duyulan talep ve şikayetler için taraflar bir araya getirilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakanlık &quot;uygun fiyatlı et&quot; konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, uygun fiyatlı et satışı konusunda taleplerini ve şikayetlerini mağduriyetlerin farkında olan bakanlığın uygun fiyatlı etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getireceğini bildirdi.

Ulu, bakanlığın, uygun fiyatlı et konusundaki mağduriyetlerin farkında olduğunu ve şikayetlere hak verdiğini aktardı.

Ulu, "Yakın gelecekte yapılacağını umduğum toplantıdan herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sorunların çözümü için en kısa zamanda formül bulunacağını düşündüğünü kaydeden Ulu, İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu anlattı.

Ulu, bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halka sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Etiketler: uygun fiyatlı et satışı, İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Ul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER