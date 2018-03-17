Bakanlık uyardı: Çiftlik Bank benzeri 11 girişim daha var

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gazetecilerle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, yüksek kar ortaklığı vaadiyle binlerce kişinin yaklaşık 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank'la ilgili bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarını söyledi.

11 girişim daha var, incelemeler devam ediyor

Tüfenkci şöyle konuştu:

"Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibarıyla bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil."

Kaynak: İHA