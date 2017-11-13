Bakanlık "ucuz et" konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, ucuz et satışı konusunda taleplerini ve şikayetlerini mağduriyetlerin farkında olan bakanlığın ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getireceğini bildirdi.

Ulu, bakanlığın, ucuz et konusundaki mağduriyetlerin farkında olduğunu ve şikayetlere hak verdiğini aktardı.

Ulu, "Yakın gelecekte yapılacağını umduğum toplantıdan herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sorunların çözümü için en kısa zamanda formül bulunacağını düşündüğünü kaydeden Ulu, İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu anlattı.

Ulu, bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halka sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA