Bakanlar Özlü, Bak ve Arslan Ardahan'da Kış Turizmi Merkezi'nin açılışını yaptı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardahan'da Yalnızçam Kış Turizmi Merkezi'nin ve telesiyej hattının açılışını gerçekleştirdi.

"Türkiye'nin en modern telesiyej hattı"

Bakan Özlü, tesisin, bakanlıklarının Avrupa Birilği ile yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Projesi çerçevesinde hayat bulduğunu belirtti.

"Proje kapsamında kayak merkezine 3 kilometre uzunluğunda telesiyej hattı kuruldu. Bu hat ülkemizdeki diğer kayak merkezlerindeki hatlardan en modernidir. Yalnızçam Kayak Merkezi, kavuştuğu modern çehresiyle Türkiye'nin Doğu Anadolu'nun ve Ardahan'ın iftihar edeceği bir eser olmuştur. Attığımız her temel, kurduğumuz her tesis, hayata geçirdiğimiz her proje, ülkemizi ve şehirlerimizi geleceğe taşıyan önemli adımlardır. Ardahan dışarıya göç veren küçük bir şehir ama Ardahan ülkemizin en güzel, doğal, geleceği açık şehirlerden bir tanesidir. Tüm bu projeler Ardahan'ı cazibe merkezi haline getirecek adımlardır."

"Ardahan Alp Dağları ile rekabet edebilir"

Özü, Ardahan'a yepyeni ticari bir avantaj ve fırsat sunduklarını anlattı.

"Bunlar bizim hükümet ve Bakanlık olarak elbette görevlerimizdir. Şehirlerimizi markalaştırmak, onların avantajlarını fırsata çevirmek, vatandaşlarımızın ekmeğini büyütmek için çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Ardahan, Türkiye'nin marka şehirlerinden birisi olacaktır. Ardahan peyniriyle, etiyle, sütüyle, kazıyla, dağlarıyla, gölleriyle, ozanlarıyla, konuksever insanlarıyla markadır. Ardahan tüm bunların yanında bundan sonra da kayak merkeziyle marka olacak. Ardahan'ın Yalnızçam'ın sahip olduğu güzellik Alp Dağları'ndan daha geride değildir. Ardahan'ın dağları Alp Dağları ile rahatlıkla rekabet edebilir. Tüm mesele buraları tanıtmak ve dünyaya gösterebilmektir."

"Proje, 50 milyon liraya mal oldu"

Bakan Arslan eskiden kar ve kışın külfet olarak görüldüğüne işaret etti.

"Karın tarım için bir bereket olduğunu geç de olsa anladık. Bunun yanı sıra kayak tesisleriyle şehirlerin ekonomisine, esnafının sıcak parayla buluşmasına katkı sağladığını gördük. Bu tesisin daha modern hale getirilmesi ve misafirlerini daha iyi ağırlaması adına çok güzel proje başlatıldı. Bu tesise proje kapsamında yapılan harcamanın toplamı 50 milyon liradır."

Arslan, Sarıkamış ve Ardahan'da dünyada emsali az bulunan kristal karın bulunduğunu bildirdi.

"Bu karın kalitesini dünyaya açmak, yaymak adına her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çıldır Gölü'ne tekneler getirdik, bu bölgeyi denizle buluşturduk. Sosyal tesisler var, onları da kazandırdık. Ardahan'a 2 milyar 225 milyon lira yatırım yaptık. Ardahan'da hiç bölünmüş yol yokken 90 kilometre bölünmüş yol yaptık. Ardahan'da sıcak asfalt yokken 70 kilometre sıcak asfalt yol yaptık."

Arslan, bölgeyi Karadeniz'e bağlamak için Sahara Tüneli'ni çok önemsediklerini belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Kars ve Ardahan'ı, dünyayla entegre etmiş olduklarını sözlerine ekledi.

"Tesisin federasyon tarafından kullanılmasını isteyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da kayak merkezi gibi tesislerin gençler için yapıldığını vurguladı.

"Amacımız, gençlerimizin kış sporlarında da başarılı olması. Ardahan'dan uluslararası alanda derece yapacak sporcular çıkacak. Federasyonlarımız tarafından buranın kullanılması için onlara yol göstereceğiz, onların buradan faydalanmasını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanımız spora büyük destek veriyor. Büyüyen, gelişen ülkemizin kış sporlarında da büyümesini istiyoruz. İnanıyoruz ki ileri ki yıllarda büyük kış sporları organizasyonları yapacağız. Avrupa bizden bu anlamda önde ama onları geçeceğimize inanıyorum."

Daha sonra Bakanlar Arslan, Bak ve Özlü, dua edilmesinin ardından kurdele keserek, kayak merkezi ile telesiyej hattının açılışını gerçekleştirdi, telesiyeje binerek kayak merkezinin zirvesinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA